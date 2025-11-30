उत्तराखंड के सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट ने रचा इतिहास, 45 मिनट में की 1000 किमी अल्ट्रा साइकिलिंग

जागरण संवाददाता, देहरादून । उत्तराखंड के निवासी व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात 57 वर्षीय डिप्टी कमांडेट सोहन सिंह रावत ने गुवाहाटी-डिब्रूगढ़-गुवाहाटी रूट पर 1000 किमी का अल्ट्रा साइकिलिंग कर उपलब्धि हासिल की। सोहन सिंह ने यह संदेश भी दिया कि उम्र केवल मन का भ्रम है। उन्होंने यह यात्रा 20 से 25 नवंबर तक 71 घंटे 45 मिनट के कुल समय में पूरी की। हालांकि, साइकिलिंग करने का कुल समय 49 घंटे 45 मिनट रहा।

सीआरपीएफ डिब्रूगढ़ में तैनात सोहन सिंह रावत मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के ग्राम-चमाली, चैंदकोट के रहने वाले हैं। हालांकि, वर्तमान में उनका परिवार देहरादून में रहता है। उन्होंने अभियान गुवाहाटी रेंडोनियर्स की ओर से आडेक्स इंडिया रेंडोनियर्स के तत्वावधान में पूरा किया।