उत्तराखंड के सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट ने रचा इतिहास, 45 मिनट में की 1000 किमी अल्ट्रा साइकिलिंग
उत्तराखंड के सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट सोहन सिंह रावत ने गुवाहाटी-डिब्रूगढ़-गुवाहाटी रूट पर 1000 किमी की अल्ट्रा साइकिलिंग करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 57 वर्षीय रावत ने इस यात्रा को 71 घंटे 45 मिनट में पूरा किया और युवाओं को प्रेरणा दी कि उम्र केवल एक भ्रम है। उन्होंने पहले भी कई साइकिलिंग रिकॉर्ड बनाए हैं और दो बार 'सुपर रेंडोनियर' का खिताब जीता है।
जागरण संवाददाता, देहरादून । उत्तराखंड के निवासी व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात 57 वर्षीय डिप्टी कमांडेट सोहन सिंह रावत ने गुवाहाटी-डिब्रूगढ़-गुवाहाटी रूट पर 1000 किमी का अल्ट्रा साइकिलिंग कर उपलब्धि हासिल की। सोहन सिंह ने यह संदेश भी दिया कि उम्र केवल मन का भ्रम है। उन्होंने यह यात्रा 20 से 25 नवंबर तक 71 घंटे 45 मिनट के कुल समय में पूरी की। हालांकि, साइकिलिंग करने का कुल समय 49 घंटे 45 मिनट रहा।
सीआरपीएफ डिब्रूगढ़ में तैनात सोहन सिंह रावत मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के ग्राम-चमाली, चैंदकोट के रहने वाले हैं। हालांकि, वर्तमान में उनका परिवार देहरादून में रहता है। उन्होंने अभियान गुवाहाटी रेंडोनियर्स की ओर से आडेक्स इंडिया रेंडोनियर्स के तत्वावधान में पूरा किया।
साइकिल अभियान का रूट गुवाहाटी, नगांव, तेजपुर, विश्वनाथ चारियाली, नारायणपुर, लखिमपुर, धेमाजी, कुलाजान, बोगीबील, डिब्रूगढ़ और इसी रूट पर गुवाहाटी वापसी का रहा। अभियान में कुल नौ प्रतिभागियों ने अभियान में भाग लिया, जिसमें से तीन प्रतिभागी अभियान को पूरा नहीं कर पाए। सोहन सिंह ने बताया कि वह 200, 300, 400 व 600 किमी लगातार साइकिलिंग का भी रिकार्ड पूर्व में बना चुके हैं। इसके चलते साइकिलिंग का प्रतिष्ठित 'सुपर रेंडोनियर' का उन्हें दो बार खिताब भी मिला है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।