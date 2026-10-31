उत्तराखंड से 20 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली महारैली में होंगे शामिलः गणेश गोदियाल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। दिल्ली में रविवार को होने वाली कांग्रेस की महारैली में उत्तराखंड से करीब 20 हजार कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह दावा करते हुए कहा कि रैली में भाग लेने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से कार्यकर्ता रवाना हो रहे हैं।

बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शनिवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि शेष कार्यकर्ता रविवार को रैली शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे।

शनिवार को दिल्ली पहुंचे गोदियाल ने एक वक्तव्य में कहा कि दिल्ली रैली को लेकर प्रदेशभर में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है।

सभी जिलों से कार्यकर्ता जिलाध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में दिल्ली पहुंच रहे हैं। पार्टी ने रैली में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर तैयारियां की हैं। कार्यकर्ताओं के आने-जाने और रैली में उनकी सहभागिता को लेकर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।