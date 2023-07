Uttarakhand Congress: करन माहरा के वायरल वीडियो पर गर्माई राजनीति, कहा- गलत उद्देश्य से की गई छेड़छाड़

Uttarakhand Congress कोटद्वार में वनंतरा रिसार्ट की महिला कर्मचारी की हत्या प्रकरण को लेकर कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के वायरल वीडियो ने प्रदेश की राजनीति गर्मा दी है। वीडियो के वायरल होने को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने इस मामले में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह को नोटिस भेजा है।

