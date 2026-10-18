कांग्रेस ने 2027 चुनाव के लिए कसी कमर, नियुक्त किए जिला व विधानसभा प्रभारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव-2027 के लिए कमर कस ली है। वरिष्ठ नेताओं को जिला व विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है। 27 आनुषांगिक जनपदों में आठ उपाध्यक्ष व 19 महासचिव नियुक्त किए गए हैं।

विभागों व प्रकोष्ठों के लिए 16 उपाध्यक्ष, 18 महासचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी वरिष्ठ कांग्रेसियों को सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारियों का लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है।