देहरादून में दीपावली पर सिर्फ इन जगहों पर ही लगेगा पटाखा बाजार, अन्य जगहों पर बिक्री के लिए शर्तों का करना होगा पालन

जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली पर पटाखों की दुकानें इस बार मनमाने ढंग से नहीं सज सकेंगी। जिला प्रशासन ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र में पटाखा बिक्री के लिए तीन सार्वजनिक स्थल चिह्नित किए हैं। इनमें रेंजर्स ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कालेज के निकट 26 पार्क रोड और गांधी रोड स्थित पुराना रोडवेज बस अड्डा शामिल हैं।

निर्धारित स्थलों के अलावा अन्य जगहों पर बिक्री के लिए प्रशासन की अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने कहा कि बिना लाइसेंस या नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में पटाखा व्यापारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में बिक्री, भंडारण, अग्नि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। प्रशासन का जोर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अनियंत्रित बिक्री रोकने और त्योहार के दौरान आग की घटनाओं की आशंका कम करने पर है। बैठक में अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, उप जिलाधिकारी रविंद्र ज्वांठा, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



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