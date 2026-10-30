पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी के आसार, मैदानों में शुष्क रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में बीते दो दिनों से पहाड़ से मैदान तक आसमान में बादलों का डेरा रहा। इस दौरान जहां ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी। हालांकि, शुक्रवार दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला और बादल छंटने लगे।

शाम को कई स्थानों पर हल्की धूप भी खिली। इसके बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर बढ़ गया है। आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा-बर्फबारी संभव है, जबकि निचले इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है।

बारिश और बर्फबारी के चलते देहरादून समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से छह से आठ डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया। मौसम में आए इस बदलाव से सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ने लगी है।