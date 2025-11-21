Language
    उत्तराखंड और बिहार के बीच ऐतिहासिक, सामाजिक संबंध: CM धामी

    By Ravindra Kumar Barthwal Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:33 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने बिहार और उत्तराखंड के ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया और विश्वास जताया कि नई सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने एनडीए गठबंधन की सराहना की और बिहार की जनता को शुभकामनाएं दीं।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बिहार और उत्तराखंड के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नयी सरकार के नेतृत्व में बिहार राज्य नयी ऊर्जा और संकल्प के साथ विकास की नयी ऊंचाइयां प्राप्त करेगा।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को पटना (बिहार) के गांधी मैदान में आयोजित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग करने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

    इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पूरे देश में उत्साह एवं उमंग का नया वातावरण बना रहा है। प्रदेशों में भाजपा और एनडीए गठबंधन की डबल इंजन की सरकारें नये कीर्तिमान बना रही हैं। उनमें परस्पर अच्छे संबंध विकसित हो रहे हैं।

    बिहार की जनता ने इसी विश्वास के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने देशभर से पहुंचे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नेताओं से भी भेंट की। उनके साथ राष्ट्रीय विकास, सुशासन तथा समन्वित प्रगतिशील नीतियों पर विचार-विमर्श भी किया।

    इस अवसर पर उन्होंने बिहार के जनता-जनार्दन के उज्ज्वल भविष्य, राज्य की निरंतर प्रगति और नवगठित सरकार के सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी प्रेषित कीं। मुख्यमंत्री धामी ने बतौर स्टार प्रचारक बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया था। उन्होंने रोड शो किए और जनसभाओं को संबोधित किया।