यूसीसी समानता और महिला अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक पहलः सीएम धामी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सामाजिक समानता और महिला अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने स्वतंत्रता के बाद इसे लागू करने की पहल की।

यूसीसी से विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी संरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने रविवार को आइआरडीटी सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रबुद्धजनों से संवाद में यह बात कही। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण का रोडमैप भी साझा किया। कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है।

हाउस आफ हिमालयाज ब्रांड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। पहाड़ी अनाज, शहद, मसाले, औषधीय उत्पाद और हस्तशिल्प को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों के सुरक्षित रेस्क्यू को सरकार, केंद्र और बचाव एजेंसियों के समन्वय का उदाहरण बताया।

राष्ट्रीय खेलों से खेल अधोसंरचना को मजबूती धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को प्रदेश की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे खेल अधोसंरचना और खेल संस्कृति को मजबूती मिली है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और सरकारी सेवाओं में अवसर देने की व्यवस्था की गई है।