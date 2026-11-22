राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही 178 पुलिस कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छठे और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में शामिल 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है।

पांचवां व छठां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को भी राहत प्रदेश सरकार ने हाल ही में सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कार्मिकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी, अब इस कड़ी में पांचवां व छठां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को भी राहत दी जा रही है। महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

इसके तहत छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्मिकों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया जाएगा।