राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (वीडीए) के रूप में वृद्धि की गई है।

श्रम आयुक्त, उत्तराखंड की ओर से जारी अधिसूचना के क्रम में निगम ने एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए नई दरें निर्धारित की हैं। इसके तहत कर्मचारियों का कास्ट टू कंपनी (सीटीसी) 23,157.65 रुपये प्रतिमाह तय किया गया है।