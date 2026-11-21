राज्य ब्यूरो, देहरादून। एमएसएमई मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड में स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को वोकल फॉर लोकल के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है।

प्रदेश सरकार की ओर से वैश्विक निवेशक सम्मेलन में देश-दुनिया के उद्यमियों को यहां न केवल आंमत्रित किया, बल्कि उन्हें बेहतर औद्योगिक वातावरण उपलब्ध कराया। परिणामस्वरूप 3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें से एक लाख करोड़ की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है।

मंत्री चौधरी ने शनिवार को द इंस्टीट्यूट आफ कास्ट अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएमएआई) की नार्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल (एनआईआरसी) की ओर से सहारनपुर रोड स्थित होटल क्लार्क इन आयोजित उत्तराखंड एमएसएमई कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए उक्त बातें कहीं। कॉन्क्लेव की थीम 'वोकल फॉर लोकल: आज के एमएसएमई, कल का सशक्त भारत' पर अपनी बात रखते हुए मंत्री चौधरी ने एमएसएमई के रोडमैप को उद्यमियों के साथ साझा किया। उन्होंने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्यमियों को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

एनआईआरसी के चेयरमैन सीएमए मनीष कांडपाल ने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उत्तराखंड में पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं और पलायन की चुनौती कम की जा सकती है।