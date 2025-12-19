Language
    उत्तराखंड को CM धामी का बड़ा तोहफा, सड़क-रोपवे, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 183.97 करोड मंजूर

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सड़क, रोपवे, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए कुल 83.97 करोड़ र

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सड़क, रोपवे, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा व आधारभूत ढांचे से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए कुल 83.97 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने मसूरी तथा रानीबाग (काठगोदाम) से नैनीताल मार्ग पर रोपवे निर्माण के फिजिबिलिटी अध्ययन के लिए 3.30 करोड़, यमनोत्री बड़कोट-पौंटी मोटर मार्ग के डामरीकरण व हेलीपैड की बाउंड्री निर्माण के लिए 1.89 करोड़, हरिद्वार के मंगलौर-रुड़की आवासीय परियोजना में मार्ग निर्माण के लिए 2.49 करोड़, राजकीय मेडिकल कालेज, रुद्रपुर के निर्माण कार्यों के एस्टीमेट के लिए 35 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की।

    इसके अलावा नगर पंचायत गूलरभोज क्षेत्र के कोपा स्थित श्मशान घाट के निर्माण व नवीनीकरण के लिए 80 लाख, नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र में एबीसी सेंटर के निर्माण को 2.68 करोड़ तथा क्लस्टर विद्यालय योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून व टिहरी में चिह्नित तीन विद्यालयों के निर्माण कार्यों के लिए 5.46 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई।

    मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड निवेश एवं आधारिक संरचना विकास बोर्ड के अंतर्गत शारदा घाट पुनर्विकास परियोजना के निर्माण के लिए 107.35 करोड़ की स्वीकृति दी। साथ ही राज्य के सभी जनपदों में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय परिसरों में वीसी संसाधनों के माध्यम से साक्षियों की परीक्षा कराने के लिए 21 जनरेटर खरीदने के लिए 15.55 करोड़ तथा जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में बिगराबाग से चकरपुर तक मार्ग को उच्चीकृत कर एक लेन से डेढ़ लेन किए जाने के लिए 9.45 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की।