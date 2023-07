Chandrayaan-3: चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग पर उत्तराखंड के CM ने ISRO को दी बधाई, कहा- 'नए भारत की नई उड़ान'

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: Chandrayaan-3 Launch: देश के तीसरे चंद्र मिशन ‘चंद्रयान-3’ को आज श्रीहरिकोटा स्थित केंद्र से लॉन्च किया जा चुका। चंद्रयान- 3 (Chandrayaan-3) के लॉन्चिंग को लेकर विश्वभर की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। चंद्र मिशन तीन की सफल लॉन्चिंग के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के महान वैज्ञानिकों समेत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की टीम को बधाई दी है।

उत्तराखंड के सीएम धामी ने ‘चंद्रयान-3’ की लॉन्चिंग के अवसर पर ट्वीट के माध्यम से बधाई देते हुए लिखा है, “नए भारत की नई उड़ान...'चंद्रयान-3’ के सफल प्रक्षेपण हेतु देश के महान वैज्ञानिकों समेत इसरो की पूरी टीम को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है।”

पीएम ने भी ट्वीट कर की भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना

‘चंद्रयान-3’ की लॉन्चिंग के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में उनके द्वारा किए गये अथक प्रयासों की सराहना की है।

Chandrayaan-3 scripts a new chapter in India's space odyssey. It soars high, elevating the dreams and ambitions of every Indian. This momentous achievement is a testament to our scientists' relentless dedication. I salute their spirit and ingenuity! https://t.co/gko6fnOUaK— Narendra Modi (@narendramodi) July 14, 2023