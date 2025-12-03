Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड में चमकेंगी सड़कें और बनेंगे पुल, CM धामी ने 271.33 करोड रुपये की दी मंजूरी

    By Vikas Gusain Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास योजनाओं के लिए कुल 271.33 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी। इसमें नैनीताल विधानसभा के शहीद बल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास योजनाओं के लिए 271.33 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने नैनीताल विधानसभा में शहीद बलवंत सिंह मेहरा मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 10.28 करोड़ और विकासखंड बेतालघाट में दूनीखाल से रातीघाट मोटर मार्ग में स्पान प्रीस्ट्रेड सेतु के निर्माण को 9.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

    मुख्यमंत्री ने द्वारहाट विधानसभा के अंतर्गत नागार्जुन-जालली मोटर मार्ग के सुधारीकरण को 5.67 करोड़, राज्य योजना के अंतर्गत बागेश्वर विधानसभा में कसियालेख से धारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण को 5.37 करोड़ की स्वीकृति दी है। उन्होंने चंपावत के विकासखंड पार्टी में खेतीखान से मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण को 6.64 करोड़ तथा चमोली में नंदा देवी राजजात के पड़ाव सेम-तोप में सामुदायिक हाल व पार्किंग निर्माण को 3.04 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन योजनाओं को मिली मंजूरी

    मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के वित्त पोषण से संबंधित लघु सिंचाई विभाग के 33 कार्यों के लिए 61 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति तथा बाल विकास विभाग के अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए केंद्रांश एवं राज्यांश की कुल 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके साथ ही चमोली में जोशीमठ शहर के ड्रेनेज प्लान के लिए 40 करोड़ रुपये तथा सीवरेज सिस्टम, घरेलू संयोजन तथा एसटीपी निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने को 54 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

    मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड दुगड्डा में खो नदी के बांए तट पर ग्राम बिशनपुर की बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए प्रथम किश्त के रूप में 3.21 करोड़ की स्वीकृति दी है। उन्होंने नगर पालिका नैनीताल में वेंडिंग जोन निर्माण को 4.07 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 58.42 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।

    पौड़ी निवासी मुन्नी की लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्यूंकालेश्वर पौड़ी निवासी मुन्नी देवी पत्नी स्व मोहन सिंह रावत को उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन नौ दिसंबर 2023 से स्वीकृत कर दी है। उन्हें प्रतिमाह 20 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी।