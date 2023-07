उत्तराखंड: CM पुष्कर सिंह धामी तीन दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना, UCC के मद्देनजर अहम माना जा रहा ये दौरा

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति के 13 माह के कार्यकाल में अभी तक 52 बैठकें हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबि‍क इस ड्राफ्ट में पुत्री को संपत्ति में बराबर का अधिकार देने बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने तलाक को विधि सम्मत बनाने आदि की व्यवस्था की जा सकती है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।- फाइल फोटो

देहरादून, एएनआई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीन दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मद्देनजर मुख्यमंत्री धामी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार को यूसीसी पर बनी कमेटी की अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि यूसीसी को लेकर कमेटी का मसौदा तैयार हो चुका है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति के 13 माह के कार्यकाल में अभी तक 52 बैठकें हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबि‍क, इस ड्राफ्ट में पुत्री को संपत्ति में बराबर का अधिकार देने, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने, तलाक को विधि सम्मत बनाने आदि की व्यवस्था की जा सकती है।

