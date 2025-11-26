उत्तराखंड कैबिनेट बैठक का बड़ा फैसला, मानव-वन्य जीव संघर्ष में मृतक के स्वजनों को अब मिलेंगे 10 लाख
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष में मुआवजे की राशि बढ़ाने, महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने और देहरादून मेट्रो निओ प्रोजेक्ट को मंजूरी देने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अभियोजन विभाग के नए ढांचे को भी स्वीकृति दी और पूर्व मंत्री दिवकार भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुल 10 प्रस्तावों में से 7 को मंजूरी मिली।
जागरण संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण प्रस्तवों को मंजूरी दी गई, जिनमें मानव-वन्यजीव संघर्ष में मुआवजे की राशि बढ़ाई गई। पहले यह राशि छह लाख थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वन्यजीवों के हमले में घायलों के उपचार का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बढ़ रही वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु को इस संबंध में उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की देरी न हो। घायलों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों और जागरूकता कार्यक्रमों को और तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।