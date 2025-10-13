Dhami Cabinet: मिनी आंगनवाड़ी बनेंगे पूर्ण केंद्र... उत्तराखंड कैबिनेट में इन 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में सोमवार को आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाने और सुपरवाइजर पदों पर कार्यकर्ताओं को 50% सीधा प्रमोशन देने तक का फैसला शामिल है।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने देहरादून के फ्रीज जोन में छोटे घरों/दुकानों को राहत देते हुए अनुमति प्रदान की, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के लिए अपने शुद्ध लाभ का 15% राज्य सरकार को देना अनिवार्य कर दिया है।