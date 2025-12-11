उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले से इन योजनाओं के लाभार्थियों को झटका, 15 प्रतिशत घटी सब्सिडी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। सहकारिता विभाग की घस्यारी कल्याण योजना और डेरी विकास विभाग की साइलेज व दुधारू पशुपोषण योजना में अब लाभार्थियों को 75 के स्थान पर 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। कैबिनेट ने दोनों विभागों की इन योजनाओं में मिलने वाली सब्सिडी कम करने से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। बताया गया कि ज्यादा लोगों को इन योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।



सहकारिता विभाग ने महिलाओं के सिर से पशु चारे का बोझ कम करने के उद्देश्य से पूर्व में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना प्रारंभ की। इसके तहत महिलाओं व पशुपालकों को गांव में ही पशु चारा उपलब्ध कराया जा रहा था। इसी तरह डेरी विकास विभाग भी पशुचारे की आपूर्ति के दृष्टिगत साइलेज व दुधारू पशुपोषण योजना संचालित कर रहा था। दोनों योजनाओं में लाभार्थियों को 75-75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही थी। इस बीच पशुचारे की मांग में निरंतर वृद्धि होने के दृष्टिगत ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हों, इसके लिए दोनों योजनाओं में पशु चारे पर सब्सिडी में 15 प्रतिशत कमी की गई है।