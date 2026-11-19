अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। उत्तराखंड में सत्ता की हैटट्रिक की तैयारी में जुटी भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि जो सीटें 2022 में पार्टी हार गई थी, वहां इस बार जीत का रास्ता कैसे तैयार किया जाए।

प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही पार्टी की निगाहें खासतौर पर उन 23 विधानसभा सीटों पर हैं, जहां पिछले चुनाव में उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। हरिद्वार में 21 और 22 नवंबर को प्रस्तावित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में इन सीटों के लिए जीत का गणित तैयार केिया जाएगा।

भाजपा के सामने पिछले बार हाथ से निकली 23 सीटों को बचाने की चुनौती है। पिछले विस चुनाव में इन 23 सीटों पर कई बड़े चेहरे मात खा गए थे। इनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद (हरिद्वार ग्रामीण), महेंद्र भट्ट (बदरीनाथ), राजेश शुक्ला (किच्छा), पूरन सिंह फर्त्याल (लोहाघाट), चंद्रा पंत (पिथौरागढ़), डा. शैलेंद्र मोहन सिंघल (जसपुर), डा. जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला (हल्द्वानी) और सुरेश राठौर (ज्वालापुर) शामिल हैं। अब 2027 के चुनाव में दावेदारी के लिए इन नेताओं को भी अपनी राजनीतिक जमीन और जनस्वीकार्यता साबित करनी होगी।

पिछली बार दावेदारी नहीं होगा एकमात्र पैमाना एक तरफ पुराने प्रत्याशी फिर से दावेदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे तमाम नए चेहरे भी आ गए हैं, जो क्षेत्र में सक्रियता, सामाजिक समीकरणों और संगठन में पकड़ के आधार पर टिकट की दौड़ में जगह बनाने की कोशिश में हैं।