उत्तराखंड भाजपा नई टीम का आगाज, महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने दी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि

उत्तराखंड भाजपा की नई टीम ने प्रदेश मुख्यालय में हवन पूजन के बाद कार्यभार संभाल लिया है । महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बलिदानियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना उनका लक्ष्य है और वे राज्य को समृद्ध बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगी। नीचे विस्‍तार से पढ़ें पूरी खबर ।

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। उत्तराखंड भाजपा की नई टीम ने मंगलवार को विधिवत कामकाज संभाल लिया। बलवीर रोड स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार की उपस्थिति में हुए हवन पूजन में भाग लेने के बाद नये पदाधिकारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। उधर, प्रदेश भाजपा की पहली महिला महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बाद में कचहरी स्थित शहीद स्मारक जाकर बलिदानी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए हवन यज्ञ में प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री संगठन के अलावा प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त महामंत्री कुंदन परिहार, दीप्ति रावत भारद्वाज, तरुण बंसल, उपाध्यक्ष अनिल गोयल, शैलेंद्र बिष्ट, स्वराज विद्वान, कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, मंत्री सतीश लखेड़ा, आदित्य चौहान, नेहा जोशी, गौरव पांडे, कार्यालय सचिव जगमोहन रावत, मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान, सह संयोजक राजेंद्र नेगी, विनय गोयल, इंटरनेट मीडिया संयोजक हिमांशु संगतानी, सह संयोजक करण दत्ता, गौरव सिंह, आइटी संयोजक प्रवीण लेखवार समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इसके बाद पदाधिकारियों ने विधिवत कार्यभार संभाला। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं।

उधर, कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कचहरी स्थित शहीद स्मारक जाकर राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान बलिदान हुए आंदोलनकारियों के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बलिदानियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना ही उनके कार्य का ध्येय होगा।