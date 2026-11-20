जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के आयुष कालेजों में प्रवेश की प्रक्रिया अंतिम दौर में है, लेकिन 553 सीटें अभी खाली हैं। इनमें राज्य कोटा की 495 और आल इंडिया कोटे की 58 सीटें शामिल हैं। सीटें खाली न रह जाएं, इसके लिए अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का मौका दिया जाएगा।

निजी आयुष कालेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने पर कालेजों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलसचिव से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि देशभर में आयुर्वेद की पढ़ाई के इच्छुक अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, लेकिन प्रदेश के निजी कालेजों में सीटें खाली हैं।