Rajat Jayanti Uttarakhand: आज उत्तराखंड विस विशेष सत्र का तीसरा दिन, इस कारण बढ़ाया गया एक दिन

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित विधानसभा का विशेष सत्र तीसरे दिन भी चलया जा रहा है। पहले यह सत्र दो दिन के लिए ही प्रस्तावित था, लेकिन कार्यमंत्रणा की मंगलवार को बैठक के बाद इसका समय एक दिन और बढ़ा दिया गया है। बताया गया कि अभी तक सभी विधायक सदन में अपना संबोधन नहीं दे पाए हैं। सरकार सभी को बात रखने का मौका देना चाहती है।



विधानसभा में सोमवार को शुरू हुए विशेष सत्र के लिए पहले अवधि दो दिन की तय थी। पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्र शाम चार बजे से शुरू हुआ। इस कारण सीमित संख्या में ही विधायक अपनी बात रख पाए। मंगलवार को सभी विधायकों के लिए अपनी बात रखने के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित था लेकिन हर कोई इस नियत समय से अधिक बोला। इस कारण सभी विधायकों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाया।