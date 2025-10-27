Language
    उत्तराखंड के किसानों के लिए राहत भरी खबर, आज से शुरू होगी सब्सिडी मिलने की प्रक्रिया

    By Jagran News Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:14 PM (IST)

    उत्तराखंड के सेब किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंबित सब्सिडी का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसके लिए 35 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। मुख्य सचिव ने सोमवार से ही भुगतान प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे लगभग 800 किसानों को लाभ होगा, जिनकी सब्सिडी एप्पल मिशन और अति सघन बागवानी योजना के तहत रुकी हुई थी।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, चंपावत समेत अन्य जिलों के सेब उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक संचालित एप्पल मिशन और वर्ष 2022-23 से चल रही सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित सब्सिडी का भुगतान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं।

    इसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सब्सिडी के भुगतान के दृष्टिगत सोमवार से ही प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए 35 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है। एप्पल मिशन और सेब की अति सघन बागवानी योजना में लगभग 800 किसानों की सब्सिडी लंबित है।

    यह राशि 35 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इसका भुगतान न होने से सेब उत्पादक आक्रोशित हैं। उन्होंने सोमवार को देहरादून में किसान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस बीच सरकार ने भी इस विषय को लेकर सक्रियता दिखाई है।

    मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव ने रविवार को प्रमुख सचिव न्याय और वित्त व कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के सचिवों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने सब्सिडी के भुगतान के दृष्टिगत सोमवार से भौतिक सत्यापन समेत अन्य प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

    साथ ही कहा कि सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए और धनराशि की जरूरत होगी तो उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। उधर, पर्वतीय कृषि बागवानी और उद्यमी संगठन के महासचिव दीपक करगेती ने कहा कि संगठन सोमवार को न्याय यात्रा निकालने के निर्णय पर अडिग है।

    कृषकों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एप्पल मिशन व सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित सब्सिडी का भुगतान शीघ्रता से कराया जाएगा। सोमवार से ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

    - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री।