उत्तराखंड में 89 मदरसों पर तालाबंदी की सिफारिश, इस तारीख तक पंजीकरण न कराने वालों पर होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने मदरसों के शिक्षा विभाग में पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर नजदीक आते ही कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने अभी तक पंजीकरण के लिए आगे नहीं आने वाले 89 मदरसों को बंद करने की शासन से सिफारिश की है।

इन मदरसों के संचालन को अवैध मानते हुए तालाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग में पंजीकरण कराने वाले मदरसों की विभिन्न 22 प्रकार की जांच अंतिम चरण में है। प्रदेश में चिन्हित 452 मदरसों में से अब तक 34 को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के रूप में प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदान किए हैं। वहीं, 200 मदरसों ने मान्यता के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में संचालित 21 अवैध मदरसों को शासन पहले ही सील कर चुका है। देहरादून समेत 108 मदरसों ने स्वयं संस्थान बंद करने का पत्र शासन को सौंपा है। इनमें अकेले 104 मदरसे हरिद्वार जिले के हैं।