उत्तराखंड के 1983 राजस्व गांव पुलिस क्षेत्राधिकार में आएंगे, इस खास वजह से लिया गया फैसला

उत्तराखंड सरकार ने 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में सीधी पुलिस व्यवस्था लागू होगी जिससे अपराध नियंत्रण और न्याय की उपलब्धता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार ने राज्य के 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय के आदेश व मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुरूप कानून व्यवस्था को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे जनपदों के ग्रामीण व सीमांत इलाकों में अब सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू की जा सकेगी और अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई व न्याय की उपलब्धता सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से जनता की सुरक्षा और विश्वास में वृद्धि होगी इससे एक सुरक्षित और स्वच्छ सामाजिक वातावरण बनने के साथ ही पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी व जवाबदेह बनेगी।