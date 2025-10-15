उत्तराखंड के 10 हजार युवाओं के लिए अच्छी खबर, सरकार की इस योजना के तहत मिलेगी फ्री कोचिंग
उत्तराखंड सरकार आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने शिक्षा विभाग को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष 10 हजार छात्रों को कोचिंग दी जाएगी, जिसमें 11वीं और 12वीं पास छात्र शामिल होंगे। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए कोचिंग उपलब्ध होगी, साथ ही मेधावी छात्रों को एडवांस कोचिंग भी मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने को नि:शुल्क कोचिंग सुविधा मिलेगी।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि निःशुल्क कोचिंग योजना की गुणवत्ता बेहतर हो, प्रतियोगियों का चयन स्क्रीनिंग के माध्यम से हो तथा प्रतियोगियों की सुविधा के अनुरूप तैयारी का टाइम का प्रबंध किया जाए।
उन्होंने निर्देशित किया कि निःशुल्क कोचिंग में किसी भी तरह की खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए तथा इसका आउटकम जरुर निकलना चाहिए। उन्होंने इसके लिए शीघ्रता से सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए।
इस दौरान निदेशक शिक्षा डॉ मुकुल कुमार सती ने अवगत कराया कि इस वर्ष 10 हजार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की निःशुल्क कोचिंग दी जानी है। कक्षा 11 में अध्ययनरत प्रतियोगियों को 2 वर्ष की कोचिंग दी जाएगी जबकि 12वीं पास करने वाले प्रतियोगियों को एक वर्ष की कोचिंग दी जाएगी।
कहा कि कोचिंग आर्ट्स, साइंस तथा कॉमर्स तीनों तरह के स्ट्रीम के अनुरूप दी जाएगी और इसमें लगभग सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त मेधावी प्रतियोगियों को 6 वर्ष की एडवांस कोचिंग भी दी जाएगी। इस अवसर पर बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव मनुज गोयल सहित संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
