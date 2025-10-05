देहरादून में यूपीएल का समापन समारोह आज, बादशाह व नोरा फतेही लगाएंगे चार चांद; ट्रैफिक प्लान जारी
देहरादून के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में यूपीएल का समापन समारोह रविवार को है। बादशाह और नोरा फतेही के प्रदर्शन के कारण भारी भीड़ की संभावना है जिसके चलते पुलिस ने यातायात योजना जारी की है। पार्किंग स्टेडियम के रैंप और खाली मैदान में होगी। विभिन्न मार्गों से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रास्तों का निर्धारण किया गया है जिसका पालन करके लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे यूपीएल का रविवार को समापन समारोह होगा। इस दौरान प्रसिद्ध कलाकार बादशाह व नोरा फतेही की ओर से प्रस्तुति दी जानी है, जिसके चलते भारी भीड़ होने की आशंका है।
ऐसे में पुलिस की ओर से यातायात प्लान जारी किया गया है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम तिराहे से स्टेडियम रैंप के दोनों ओर एवं खाली मैदान पर आमजनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध है।
मसूरी-राजपुर रोड से आने वाले वाहन मसूरी डायवर्जन-साईं मंदिर-किरशाली चौक-मालदेवता रोड से महाराणा प्रताप चौक से स्टेडियम रैंप पार्किंग स्थल में पहुंचेंगे।
वहीं चकराता रोड व ईसी रोड से आने वाले वाहन सर्वे चौक-सहस्त्रधारा क्रासिंग-लाडपुर तिराहा-शिव मंदिर तिराहा-महाराणा प्रताप चौक से स्टेडियम रैंप पार्किंग जबकि रिस्पना व हरिद्वार रोड से आने वाले वाहन जोगीवाला चौक-छह नंबर पुलिया-डोभाल चौक- शिव मंदिर तिराहा-महाराणा प्रताप चौक से स्टेडियम तिराहा होते हुए स्टेडियम रैंप के दाहिने पार्किंग पर पहुंचेंगे।
इसी तरह सहारनपुर रोड व धर्मपुर रोड से आने वाले वाहन धर्मपुर मंडी-फव्वारा चौक-छह नंबर पुलिया-डोभाल चौक- शिव मंदिर तिराहा- महाराणा प्रताप चौक से स्टेडियम रैंप पार्किंग वहीं ऋषिकेश-हरिद्वार व थानों से आने वाले वाहन रानीपोखरी-एयरपोर्ट तिराहा-थानो चौक-भोपालपानी-सोडा सरोली से क्रिकेट स्टेडियम रैंप के बाएं पार्किंग स्थल तक पहुचेंगे।
