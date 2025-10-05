जागरण संवाददाता, देहरादून। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे यूपीएल का रविवार को समापन समारोह होगा। इस दौरान प्रसिद्ध कलाकार बादशाह व नोरा फतेही की ओर से प्रस्तुति दी जानी है, जिसके चलते भारी भीड़ होने की आशंका है।

ऐसे में पुलिस की ओर से यातायात प्लान जारी किया गया है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम तिराहे से स्टेडियम रैंप के दोनों ओर एवं खाली मैदान पर आमजनों के लिए पार्किंग सुविधा उपलब्ध है।

मसूरी-राजपुर रोड से आने वाले वाहन मसूरी डायवर्जन-साईं मंदिर-किरशाली चौक-मालदेवता रोड से महाराणा प्रताप चौक से स्टेडियम रैंप पार्किंग स्थल में पहुंचेंगे।

वहीं चकराता रोड व ईसी रोड से आने वाले वाहन सर्वे चौक-सहस्त्रधारा क्रासिंग-लाडपुर तिराहा-शिव मंदिर तिराहा-महाराणा प्रताप चौक से स्टेडियम रैंप पार्किंग जबकि रिस्पना व हरिद्वार रोड से आने वाले वाहन जोगीवाला चौक-छह नंबर पुलिया-डोभाल चौक- शिव मंदिर तिराहा-महाराणा प्रताप चौक से स्टेडियम तिराहा होते हुए स्टेडियम रैंप के दाहिने पार्किंग पर पहुंचेंगे।