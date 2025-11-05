इस प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, 13.44 करोड़ लौटाएगा ऊर्जा निगम
उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है! ऊर्जा निगम नवंबर के बिलों में फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत 13.44 करोड़ रुपये की छूट देगा, जो औसतन 0.11 रुपये प्रति यूनिट होगी। सस्ती बिजली खरीद का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। पहले भी मई और जुलाई में उपभोक्ताओं को राहत दी गई थी। वर्तमान में बिजली की मांग सामान्य है और निगम पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। ऊर्जा निगम नवंबर के बिजली बिलों में राहत देने जा रहा है। नियामक आयोग की ओर से स्वीकृत दरों के अनुसार, उपभोक्ताओं को फ्यूल एंड पावर पर्चेज कास्ट एडजेस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत कुल 13.44 करोड़ की छूट दी जाएगी। यह राहत औसतन 0.11 प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी। एफपीपीसीए व्यवस्था के तहत सस्ती बिजली खरीद पर विद्युत दर कम और महंगी खरीद पर बढ़ा दी जाती हैं।
ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने बताया कि यदि किसी माह की औसत बिजली क्रय लागत आयोग की ओर से स्वीकृत दर से कम रहती है, तो उपभोक्ताओं को एफपीपीसीए के माध्यम से राहत दी जाती है। इसके विपरीत यदि लागत बढ़ जाती है, तो उसका समायोजन आगामी बिलों में किया जाता है।
इससे पहले भी इस वित्तीय वर्ष में उपभोक्ताओं को राहत दी जा चुकी है। जिसमें मई के बिलों में 101 करोड़ (0.89 प्रति यूनिट) की छूट और जुलाई के बिलों में 112 करोड़ (0.81 प्रति यूनिट) की छूट दी गई थी। बताया कि फिलहाल देशभर में बिजली की मांग सामान्य है और बाजार में सस्ती दरों में विद्युत क्रय की जा रही है। इसके साथ ही आगामी माह में मांग बढ़ने पर पर्याप्त उपलब्धता के लिए भी ऊर्जा निगम प्रयासरत है।
नवंबर में प्रति यूनिट इतनी मिलेगी छूट
- उपभोक्ता श्रेणी, राहत दर
- घरेलू उपभोक्ता, 3-9 पैसे
- अघरेलू (वाणिज्यिक), 13 पैसे
- सरकारी भवन/संस्थान, 12 पैसे
- प्राइवेट ट्यूबवेल, 4 पैसे
- कृषि गतिविधियां, 5-6 पैसे
- एलटी इंडस्ट्री, 12 पैसे
- एचटी इंडस्ट्री, 12 पैसे
- फिक्स्ड लोड, 11 पैसे
- रेलवेज ट्रैक्शन, 11 पैसे
- ईवी चार्जिंग स्टेशन, 11 पैसे
