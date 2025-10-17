दीपावली पर देहरादून को रोशन रखने को ऊर्जा निगम तैयार, अंधेरे में नहीं डूबेगी राजधानी
दीपावली पर देहरादून को रोशन रखने के लिए ऊर्जा निगम तैयार है। त्योहार के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शिकायत निवारण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों ने कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। रोशनी के पर्व दीपावली पर राजधानी दून की जगमगाहट कहीं कम न पड़े, इसके लिए ऊर्जा निगम ने कमर कस ली है। निगम प्रबंधन ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतज़ाम किए हैं। पिछले दो सप्ताह से ऊर्जा निगम की टीमें तैयारियों में जुटी हैं। पुराने फ्यूज, जर्जर लाइनों और क्षतिग्रस्त उपकरणों को बदला गया है। साथ ही ट्रांसफार्मरों और सब स्टेशनों पर रखरखाव का कार्य पूरा कर लिया गया है।
ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता (नगर) राहुल जैन ने बताया कि शहर में किसी भी क्षेत्र में अंधकार न फैले, इसके लिए सभी फील्ड कर्मियों को 24 घंटे तत्पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। दीपावली से पहले पूरे जिले में पेड़ों की लापिंग-चापिंग (टहनियों की छंटाई) का अभियान चलाकर विद्युत लाइनों को सुरक्षित किया गया है। हर विद्युत उपकेंद्र (पावर हाउस) पर अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने बताया कि सभी ट्रांसफार्मर, केबल और बिजली घरों के उपकरणों की टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। दीपावली के दिन उपभोक्ताओं को बिजली की कोई समस्या न हो, इसके लिए निगम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ऊर्जा निगम ने दीपावली पर उपभोक्ताओं से अपील की है कि अतिरिक्त सजावट के लिए ओवरलोडिंग से बचें और बिजली के तारों व उपकरणों का सावधानी से उपयोग करें। खुले तारों पर लाइटिंग या सजावट करने से खतरा बढ़ सकता है।
उद्योग बंद, बिजली की खपत घटेगी
दीपावली के दिन अधिकांश उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहते हैं, जिससे बिजली की खपत स्वतः घट जाती है। इस कारण हर साल की तरह इस बार भी निगम के पास पर्याप्त सरप्लस बिजली उपलब्ध रहेगी। इससे घरों और बाजारों में रोशनी की कमी नहीं होगी।
बत्ती गुल हुई तो करें 1912 पर काल
ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि दीपावली के दौरान किसी भी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होती है, तो तुरंत 1912 टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। निगम की कंट्रोल रूम टीम शिकायत दर्ज होते ही फील्ड स्टाफ को भेजेगी और आपूर्ति बहाल की जाएगी। निगम अधिकारियों ने बताया कि सभी जोनों में फाल्ट कंट्रोल टीम बनाई गई है, जो रातभर गश्त और निगरानी करेगी। हर सबस्टेशन पर पर्याप्त स्टाक में स्पेयर फ्यूज, केबल और जरूरी उपकरण रखे गए हैं ताकि किसी भी आकस्मिक फाल्ट का समाधान तुरंत किया जा सके।
