दीपावली पर देहरादून को रोशन रखने को ऊर्जा निगम तैयार, अंधेरे में नहीं डूबेगी राजधानी

जागरण संवाददाता, देहरादून। रोशनी के पर्व दीपावली पर राजधानी दून की जगमगाहट कहीं कम न पड़े, इसके लिए ऊर्जा निगम ने कमर कस ली है। निगम प्रबंधन ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतज़ाम किए हैं। पिछले दो सप्ताह से ऊर्जा निगम की टीमें तैयारियों में जुटी हैं। पुराने फ्यूज, जर्जर लाइनों और क्षतिग्रस्त उपकरणों को बदला गया है। साथ ही ट्रांसफार्मरों और सब स्टेशनों पर रखरखाव का कार्य पूरा कर लिया गया है।

ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता (नगर) राहुल जैन ने बताया कि शहर में किसी भी क्षेत्र में अंधकार न फैले, इसके लिए सभी फील्ड कर्मियों को 24 घंटे तत्पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। दीपावली से पहले पूरे जिले में पेड़ों की लापिंग-चापिंग (टहनियों की छंटाई) का अभियान चलाकर विद्युत लाइनों को सुरक्षित किया गया है। हर विद्युत उपकेंद्र (पावर हाउस) पर अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।



उन्होंने बताया कि सभी ट्रांसफार्मर, केबल और बिजली घरों के उपकरणों की टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। दीपावली के दिन उपभोक्ताओं को बिजली की कोई समस्या न हो, इसके लिए निगम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ऊर्जा निगम ने दीपावली पर उपभोक्ताओं से अपील की है कि अतिरिक्त सजावट के लिए ओवरलोडिंग से बचें और बिजली के तारों व उपकरणों का सावधानी से उपयोग करें। खुले तारों पर लाइटिंग या सजावट करने से खतरा बढ़ सकता है।

उद्योग बंद, बिजली की खपत घटेगी दीपावली के दिन अधिकांश उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहते हैं, जिससे बिजली की खपत स्वतः घट जाती है। इस कारण हर साल की तरह इस बार भी निगम के पास पर्याप्त सरप्लस बिजली उपलब्ध रहेगी। इससे घरों और बाजारों में रोशनी की कमी नहीं होगी।