UPCL Update: नवंबर के बिल में उपभोक्ताओं को 13.44 करोड़ लौटाएगा ऊर्जा निगम
देहरादून के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! ऊर्जा निगम नवंबर के बिलों में एफपीपीसीए के तहत 13.44 करोड़ रुपये की छूट देगा, जो औसतन 11 पैसे प्रति यूनिट होगी। यह छूट सस्ती बिजली खरीद के कारण दी जा रही है। पहले भी मई और जुलाई में उपभोक्ताओं को राहत दी गई थी। निगम का कहना है कि बिजली की मांग सामान्य है और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। ऊर्जा निगम नवंबर के बिजली बिलों में राहत देने जा रहा है। नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार, उपभोक्ताओं को फ्यूल एंड पावर पर्चेज कास्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत कुल 13.44 करोड़ की छूट प्रदान की जाएगी।
यह राहत औसतन 11 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी। एफपीपीसीए व्यवस्था के अंतर्गत सस्ती बिजली खरीद पर विद्युत दर कम और महंगी खरीद पर बढ़ाई जाती हैं।
ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने बताया कि यदि किसी माह की औसत बिजली क्रय लागत आयोग की ओर से स्वीकृत दर से कम रहती है, तो उपभोक्ताओं को एफपीपीसीए के माध्यम से राहत दी जाती है। इसके विपरीत यदि लागत बढ़ जाती है, तो उसका समायोजन आगामी बिलों में किया जाता है।
इससे पहले भी इस वित्तीय वर्ष में उपभोक्ताओं को राहत दी जा चुकी है। जिसमें मई के बिलों में 101 करोड़ (89 पैसे प्रति यूनिट) की छूट और जुलाई के बिलों में 112 करोड़ (81 पैसे प्रति यूनिट) की छूट दी गई थी। बताया कि फिलहाल देशभर में बिजली की मांग सामान्य है और बाजार में सस्ती दरों में विद्युत क्रय की जा रही है। इसके साथ ही आगामी माह में मांग बढ़ने पर पर्याप्त उपलब्धता के लिए भी ऊर्जा निगम प्रयासरत है।
नवंबर में प्रति यूनिट इतनी मिलेगी छूट
|उपभोक्ता श्रेणी
|राहत दर
|घरेलू उपभोक्ता
|3-9
|अघरेलू (वाणिज्यिक)
|13
|सरकारी भवन/संस्थान
|12
|प्राइवेट ट्यूबवेल
|4
|कृषि गतिविधियां
|5-6
|एलटी इंडस्ट्री
|12
|एचटी इंडस्ट्री
|12
|फिक्स्ड लोड
|11
|रेलवेज ट्रैक्शन
|11
|ईवी चार्जिंग स्टेशन
|11
नोट: राहत दर पैसे में।
