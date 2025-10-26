ब्यूरो-शीतकाल और ला-नीना की संभावना के मद्देनजर यूपीसीएल ने शुरू कीं तैयारियां

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। शीतकाल और ला-नीना की संभावित परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने राज्य में विद्युत आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वितरण तंत्र को मजबूत बनाने, उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि वितरण प्रणाली की क्षमता वृद्धि और सुदृढ़ीकरण के लिए सभी 33/11 केवी उपकेंद्र, फीडर और ट्रांसफार्मरों का विशेष निरीक्षण और रखरखाव कार्य पूरा किया जाए। ट्रांसफार्मर, ट्राली, केबल, कंडक्टर और इंसुलेटर आदि सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखी जाएं ताकि आपातकाल में मरम्मत तुरंत की जा सके।