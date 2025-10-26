Language
    उत्‍तराखंड में सर्दियों और ला-नीना के कहर बरपाने की आशंका! UPCL ने कसी कमर

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:41 PM (IST)

    उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने सर्दियों और ला-नीना की आशंका को देखते हुए राज्य में बिजली आपूर्ति निर्बाध रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वितरण तंत्र को मजबूत करने, ट्रांसफार्मरों का रखरखाव करने और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ताओं से आपात स्थिति में तत्काल सूचना देने की अपील की गई है। यूपीसीएल ने निरंतर विद्युत आपूर्ति का आश्वासन दिया है।

    उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने के निर्देश. Concept

    ब्यूरो-शीतकाल और ला-नीना की संभावना के मद्देनजर यूपीसीएल ने शुरू कीं तैयारियां
    --वितरण तंत्र को मजबूत बनाने, 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। शीतकाल और ला-नीना की संभावित परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने राज्य में विद्युत आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वितरण तंत्र को मजबूत बनाने, उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएं।

    उन्होंने निर्देश दिए कि वितरण प्रणाली की क्षमता वृद्धि और सुदृढ़ीकरण के लिए सभी 33/11 केवी उपकेंद्र, फीडर और ट्रांसफार्मरों का विशेष निरीक्षण और रखरखाव कार्य पूरा किया जाए। ट्रांसफार्मर, ट्राली, केबल, कंडक्टर और इंसुलेटर आदि सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखी जाएं ताकि आपातकाल में मरम्मत तुरंत की जा सके।

    यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वर्षा, हिमपात या तूफान की स्थिति में खुले तारों या टूटे पोल के पास न जाएं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत नजदीकी विद्युत कार्यालय या 1912 पर सूचना दें। यूपीसीएल ने आश्वासन दिया कि ला-नीना जैसी परिस्थितियों के बावजूद विद्युत आपूर्ति में न्यूनतम बाधा हो और उपभोक्ताओं को निरंतर सेवा मिलती रहे, इसके पुरजोर प्रयास किए जाएंगे।