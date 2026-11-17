संस, जागरण डोईवाला (देहरादून)। रानीपोखरी थाना क्षेत्र के भोगपुर में नदी किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव करीब 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी।

रानीपोखरी थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि भोगपुर में वन विकास निगम के खनन तौल कांटे से कुछ दूरी पर नदी किनारे झाड़ियों में मंगलवार सुबह लकड़ियां लेने गए कुछ लोगों ने एक शव पड़ा देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।