कंगना रनौत के पुराने वीडियो को गलत कैप्शन के साथ वायरल करने पर देहरादून में केस दर्ज

जागरण संवाददाता, देहरादून। भाजपा सांसद कंगना रनौत के एक पुराने वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक और झूठे तथ्यों के साथ प्रसारित करना कई लोगों को भारी पड़ सकता है। वीडियो को गलत कैप्शन और टिप्पणियों के साथ वायरल कर सांसद की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के मामले में देहरादून के राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने अज्ञात सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, 16 नवंबर को भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश मंत्री नेहा शर्मा ने थाना राजपुर में लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद कंगना रनौत का राजस्थान के जोधपुर स्थित गणेश मंदिर, श्री चामुंडा मंदिर और गजानन महाराज मंदिर में पूजा-अर्चना करने का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है।

इस वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया आईडी से भ्रामक कैप्शन, पोस्ट, रील और टिप्पणियों के साथ साझा किया जा रहा है।

शिकायत के मुताबिक, वीडियो के माध्यम से यह झूठा दावा किया जा रहा है कि सांसद ने 29 अक्टूबर 2026 को करवाचौथ के अवसर पर प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए वैवाहिक व्रत रखा था।