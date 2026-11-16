चार दिवसीय छठ महापर्व का हुआ समापन, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश सहित घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, देखें तस्वीरें

राहुल चौहान, देहरादून। लोक आस्था, सूर्य उपासना और कठिन साधना का प्रतीक चार दिवसीय छठ महापर्व सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया।

खटीमा के खेलड़िया गांव में सोमवार सुबह छठ महापर्व पर पूजा-अर्चना करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

खटीमा के खेलड़िया गांव में छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक रीति-रिवाज भी निभाए। इस बीच छठी मैया के पारंपरिक गीतों, ढोल की थाप और आतिशबाजी से घाटों पर उत्सव और भक्ति का अनूठा संगम नजर आया।

देहरादून में सोमवार को ऊषा अर्घ्य के अवसर पर सूर्योपासना करते उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन और उनकी पत्नी रश्मि वर्धन। छठ महापर्व की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ हुई थी। शनिवार को खरना पूजन के बाद व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू किया। रविवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सोमवार सुबह उगते सूर्य की उपासना के साथ पर्व का समापन हुआ।

सुबह तीन बजे से ही शहर के विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और संतान के सुखी जीवन की कामना की। पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया। देहरादून में छठ घाट पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देतीं व्रती महिलाएं। देहरादून में टपकेश्वर स्थित तमसा नदी, प्रेमनगर में टोंस नदी, मालदेवता में सौंग नदी, रिस्पना, रायपुर, हरवंशवाला और छठ पार्क ब्रह्मपुरी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। हरिद्वार में गंगा तट पर उगा आस्था का सूरज, अर्घ्य देकर खोला व्रत। हरिद्वार में गंगा की लहरों के बीच उगते सूर्य की पहली किरण के साथ सोमवार की भोर हरिद्वार के घाट छठी मैया के जयकारों से गूंज उठे। चार दिवसीय छठ महापर्व के अंतिम दिन सप्तऋषि, भूपतवाला, सप्तसरोवर, बैरागी कैंप, दक्षदीप और बहादराबाद सहित गंगनहर के घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा।