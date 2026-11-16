देहरादून में दो लोगों को साइबर ठगों ने बनाया शिकार, खाते से उड़ाए 4.05 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी में साइबर ठगों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन भुगतान और बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले लोग साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। ताजा मामलों में साइबर ठगों ने दो लोगों के बैंक खातों से कुल 4.05 लाख रुपये की रकम उड़ा ली। पीड़ितों की शिकायत पर वसंत विहार और राजपुर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहले मामले में विजय पार्क, बल्लूपुर रोड निवासी 64 वर्षीय जसपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता है। पांच नवंबर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर उनके खाते से 1.31 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिए।