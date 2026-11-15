देहरादून में लगा फूड एंड सीड फेस्टिवल, एक मंच पर दिखी हिमालय की हजारों साल पुरानी खाद्य विरासत

जागरण संवाददाता, देहरादून। हिमालय की समृद्ध कृषि परंपरा, पारंपरिक बीजों और पहाड़ी खानपान की विविधता शनिवार को मियांवाला स्थित ठौर-द दून हाट में जीवंत हो उठी। यहां दो दिवसीय हिमालयन फूड एंड सीड फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ।

महोत्सव में एक हजार से अधिक प्रकार के अनाज, दालों और सब्जियों के देशज बीजों की प्रदर्शनी लगाई गई है। नीति, स्पीति और सिक्किम की जोंगू घाटियों के उत्पाद विशेष आकर्षण बने हुए हैं।

सिक्किम की जोंगू घाटियों के उत्पाद विशेष आकर्षण

इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव (आइएमआइ) की ओर से नेशनल मिशन आन हिमालयन स्टडीज के एग्रोइकोलाजी प्रोजेक्ट के तहत आयोजित महोत्सव में किसानों, बीज संरक्षकों और विशेषज्ञों ने पारंपरिक बीजों के संरक्षण, जैव विविधता और स्थानीय खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा की।

मुख्य अतिथि पूर्व मुख्य सचिव एनएस नपलच्याल ने कहा कि हिमालयी खाद्य विविधता को पहचान दिलाने से पोषण, स्वास्थ्य और पर्वतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना जरूरी है। पोषण विशेषज्ञ डा. पुष्पिका वज्जन ने मंडुआ, झंगोरा, रामदाना और भंगजीर जैसी फसलों को नियमित भोजन में शामिल करने पर जोर दिया।