बजरंग दल कार्यकर्ता के खिलाफ देहरादून में एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन, पहाड़ की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी का विरोध

जागरण संवाददाता, देहरादून। पटेलनगर लूटकांड के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता के ख़िलाफ़ अब विभिन्न संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रकरण में बजरंग दल कार्यकर्ता की वीडियो में पहाड़ की बेटियों के ख़िलाफ़ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए विभिन्न संगठनों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया।

इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की मांग की। संगठनों का आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ने लूटकांड में एक वीडियो प्रसारित की, इसमें पहाड़ की बेटियों के संबंध में अभद्र टिप्पणी की गई। इसके ख़िलाफ़ अब विभिन्न संगठनो ने भी विरोध शुरू कर दिया है।