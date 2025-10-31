द्रोणनगरी की होगी कायपलट, बनेगी अंडरग्राउंड पार्किंग; सचिवालय-परेड ग्राउंड और चकराता रोड पर होगा सर्वे

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की बैठक में देहरादून शहर के मोबिलिटी प्लान पर चर्चा कर कहा कि शहर में बढ़ते वाहनों और ट्रैफिक की समस्या को नियंत्रित रखा जाए। उन्होंने शहर में पार्किंग की समस्या पर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। कहा, लोक निर्माण विभाग शहर में अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण करे। अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए सचिवालय व परेड ग्राउंड के साथ ही चकराता रोड पर उपलब्ध स्थानों का सर्वे किया जाएगा। कहा, नए चिह्नित व संभावित पार्किंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करा लिया जाए।

गुरुवार को सचिवालय में देहरादून शहर के मोबिलिटी प्लान से संबंधित बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शहर के यातायात को सुगम बनाने पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मोबिलिटी प्लान के तहत सुधारीकरण के लिए चिह्नित स्थानों में अगले एक माह में कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रवर्तन दल को बढ़ाया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को कहा कि वह लगातार इसकी निगरानी कराएं, ताकि कार्यों को समय से पूर्ण किया जा सके।