UKSSSC Result 2023: कनिष्ठ सहायक के चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी, 738 का नाम; ऐसे चेक करें

UKSSSC Result 2023 यूकेएसएसएससी ने कनिष्ठ सहायक व डाटा एंट्री आपरेटर समेत 13 विभागों के रिक्त 761 पदों के सापेक्ष 738 चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। परीक्षा के लिए 119722 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा में मात्र 66050 अभ्यर्थी (55.2 प्रतिशत) शामिल हुए। अंतिम औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर जारी की गई है।

