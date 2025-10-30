840 युवाओं को मिलेगी समूह-ग के पदों पर सरकारी नौकरी, आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की ओर से समूह-ग के 840 पदों पर युवाओं को जल्द सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। आयोग ने विभिन्न विभागों के इन पदों के लिए लिखित परीक्षा के सफल संचालन के बाद पात्र अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया है। इसके बाद की प्रक्रिया आयोग जल्द शुरू कर रहा है। वन दारोगा के 124 और कनिष्ठ सहायक के 716 पद के लिए क्रमश: शारीरिक दक्षता परीक्षा व शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग के अध्यक्ष सचिव डा. शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक जिसमें डाटा एंट्री आपरेटर, कंप्यूटर सहायक-सह स्वागतकर्ता, स्वागत कार्य पर्यवेक्षक व आवास निरीक्षक के 716 पदों पर भर्ती के लिए बीते चार अक्टूबर, 2024 को रिक्तियां प्रकाशित किया गया थी।

इसके बाद लिखित परीक्षा 19 जनवरी, 2025 को आयोजित की गई। परीक्षा के आधार पर आयोग ने 28 मार्च, 2025 को टंकण परीक्षा के लिए औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की। जिसके आधार पर 18 अगस्त से पांच सितंबर, 2025 तक टंकण परीक्षा की गई।

इस परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच अब एक से 10 दिसंबर, 2025 के बीच की जाएगी। उसके बाद सफल अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा। वन दारोगा पदों की शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन दिन होगी वन दारोगा के 124 पदों के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा आगामी 20 से 22 नवंबर 2025 तक देहरादून में होगी। यह परीक्षा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज रायपुर मैदान में तीन दिनों तक चलेगी। परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने 22 जून, 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है।

चयन प्रक्रिया के अगले चरण में अभ्यर्थियों की शारीरिक माप-जोख और दौड़ परीक्षा कराई जाएगी। महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक माप-जोख परीक्षा 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे से आयोजित होगी, जबकि उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा में 14 किलोमीटर की दौड़ चार घंटे में पूरी करनी होगी, जो सुबह छह बजे से प्रारंभ होगी।

वहीं पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक माप-जोख परीक्षा 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे से होगी एवं उन्हें 25 किलोमीटर की दौड़ चार घंटे में पूरी करनी होगी। अभ्यर्थी परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।