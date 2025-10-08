UKSSSC Paper Leak: खालिद की न्यायिक हिरासत बढ़ी, बहन भी जेल में बंद
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाई गई। एसआईटी खालिद और उसकी बहन साबिया की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी में है। पेपर लीक होने के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच का आश्वासन दिया। एसआईटी जांच कर रही है और निगरानी के लिए न्यायिक आयोग भी गठित किया गया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) पेपर लीक प्रकरण में मुख्य आरोपित खालिद को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने पर दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपित की न्यायिक अभिरक्षा 14 दिन और बढ़ा दी है। एसआइटी आरोपित खालिद व उसकी बहन साबिया की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की भी तैयारी कर रही है।
21 सितंबर को यूकेएसएसएससी की ओर से आयोजित परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र के तीन पर्चे परीक्षा केंद्र से बाहर आ गए थे। यह पर्चे इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने पर युवा आक्रोशित हो गए। इस मामले में एसएसपी अजय सिंह ने तत्काल एसआइटी का गठन करते हुए रायपुर थाने में मुख्य आरोपी खालिद, उसकी बहन साबिया और प्रश्न को हल करने वाली महिला असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
साबिया और खालिद की गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। प्रश्नपत्र के तीन पर्चे बाहर आने के विरोध में बेरोजगार संगठन से जुड़े सैकड़ों युवा परेड ग्राउंड के बाहर परीक्षा को निरस्त करने के साथ ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद धरनास्थल पर पहुंचे और सीबीआइ जांच कराने की बात कही।
मामले में गठित एसआइटी लगातार जांच में जुटी हुई है। एसआईटी की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज नैनीताल हाईकोर्ट यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एक सदस्य न्यायिक आयोग का गठन किया गया है।
