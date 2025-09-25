UKSSSC Paper Leak: परेड मैदान में डटे बेरोजगार युवा, बोले- 'मांग पर कार्रवाई न होने तक अड़े रहेंगे'

देहरादून में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में युवाओं का प्रदर्शन जारी है। बेरोजगार युवा परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तीसरे दिन भी परेड ग्राउंड में युवाओं की भारी भीड़ जुटी। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगों पर ठोस कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया।

जागरण संवाददाता, देहरादून। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण को लेकर बेरोजगार युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी परेड ग्राउंड में बेरोजगार युवाओं की भारी भीड़ डटी रही।

युवाओं ने परीक्षा रद कर एक माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराने और मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग दोहराई। युवा बेरोजगारों ने एलान किया कि जब तक मांगों पर कार्रवाई का ठोस आश्वासन नहीं मिलता वह धरने से नहीं उठेंगे।

धरना स्थल पर दिनभर युवाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। शासन-प्रशासन से कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए न पहुंचने पर युवाओं ने नाराजगी जताई। उन्होंने साफ किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई का भरोसा नहीं दिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। परेड ग्राउंड के बाहर सड़क किनारे युवाओं ने टेंट डालकर धरना जारी रखने का निर्णय लिया है।

रात में भी उनका डेरा यहीं बना रहा और सड़क किनारे ही खाना बनाकर युवाओं ने आंदोलन को जारी रखा। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में मुलाकात कर मांगें रखीं। लेकिन वार्ता से कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इस कारण आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया गया।