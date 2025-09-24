UKSSSC Paper Leak: सीएम धामी की दो टूक, कहा- 'नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे'

मुख्यमंत्री ने यूकेएसएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को सख्त सजा देने की बात कही है। बेरोजगार संघ ने उनसे मुलाकात की जिसके बाद उन्होंने युवाओं के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया। हरिद्वार में युवाओं ने पेपर लीक मामले में आयोग का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और आयोग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी देने की मांग की।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूकेएसएसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी सख्ती बरतेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने बुधवार को कुआंवाला में आयोजित भाजपा के प्रान्तीय पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, महामंत्रियों, जिला प्रभारियों सह प्रभारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि नकल जिहाद की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से सचिवालय में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के हित सर्वोपरि हैं और उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए जरूरी निर्णय लिया जाएगा।

पेपर लीक मामले में आयोग का फूंका पुतला जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) परीक्षा पेपर लीक मामले में उत्तरी हरिद्वार में युवाओं ने आयोग का पुतला दहन किया। सामाजिक कार्यकर्ता रितेश गौड़ ने कहा की आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं हैं।

कपिल शर्मा जौनसारी ने कहा की उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बनने के बाद नकल नहीं रुक रही है। पूरे मामले में सरकार भी अपना पल्ला झाड़ रहा है। कहा कि अब युवाओं में इसको लेकर आक्रोश है। कहा कि नकल माफियाओं से लेकर पेपर लीक करने वाले स्कूल का संबंध एक ही दल से है। कहा कि आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी वह नकल विहीन परीक्षा नहीं करवा पा रहा है। कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग को परीक्षा की जिम्मेदारी देनी चाहिए।