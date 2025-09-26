Language
    UKSSSC Paper Leak प्रदर्शन में बयानबाजी से गरमाया माहौल, कहा- 'जो नेपाल में हुआ, वह उत्तराखंड में भी हो सकता है'

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:37 PM (IST)

    देहरादून में बेरोजगार संघ के प्रदर्शन के दौरान इंटेलीजेंसी सक्रिय हो गई है। प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। एक युवती ने भाषण में कहा कि उत्तराखंड में मौसम खराब है और नेताओं को लेने हेलीकॉप्टर नहीं आ पाएंगे। एक अन्य युवती ने नेपाल जैसे घटनाक्रम की चेतावनी दी। इंटेलीजेंसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग गृह विभाग को भेजी है जिसे गंभीरता से लिया जा रहा है।

    हर वीडियो को गंभीरता से ले रहा गृह विभाग। Concept Photo

    जासं, देहरादून । उत्‍तराखंड की राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड के बाहर चल रहे बेरोजगार संघ के प्रदर्शन के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर इंटेलीजेंसी भी सक्रिय हो गई है। जिसमें प्रदर्शनकारियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

    प्रदर्शन के दौरान एक युवती अपने भाषण में सीधे तौर पर कह रही है कि उत्तराखंड में मौसम खराब है। नेपाल में नेताओं को लेने के लिए हेलीकाप्टर भेजे गए थे, लेकिन उत्तराखंड में तो उन्हें लेने के लिए हेलीकाप्टर भी नहीं आ पाएंगे।

    वहीं, एक दूसरी युवती यह कहती दिख रही है कि यदि सरकार नहीं जागी तो हालिया दिनों में जो घटनाक्रम नेपाल के अंदर हुआ है, वह उत्तराखंड में भी हो सकता है। इंटेलीजेंस की ओर से सभी वीडियो की रिकार्डिंग गृह विभाग को भेज दी गई है। गृह विभाग हर वीडियो को गंभीरता से ले रहा है।

    उक्रांद ने की भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग

    देहरादून : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व काबिना मंत्री दिवाकर भट्ट ने सवाल खड़े किए। उन्होंने पर्चा लीक कर लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही सरकार से भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग की।

    शुक्रवार को कचहरी स्थित उक्रांद के केंद्रीय कार्यालय में पूर्व काबिना मंत्री दिवाकर भट्ट ने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाए। बेरोजगार सड़क पर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज को प्रशासन कुचलने का प्रयास कर रहा है।

    आंदोलन को समाप्त करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उक्रांद नौजवानों की लड़ाई सड़क पर लड़ेगी। बताया प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ कुठाराघात किया जा रहा है। चेतावनी दी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच न करने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

    इस मौके पर उक्रांद के महानगर अध्यक्ष प्रवीनचंद रमोला, केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय, केंद्रीय महामंत्री विजय बौड़ाई ,किरण रावत ,बृजमोहन साजवाण, राजेंद्र बिष्ट, अंकेश भंडारी, भोला चमोली, गजेंद्र नेगी, राजराजेश्वरी रावत आदि मौजूद रहे।