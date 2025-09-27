UKSSSC Paper Leak: कांग्रेस की बस एक डिमांड, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो सीबीआई जांच

कांग्रेस ने देहरादून में पेपर लीक मामले में गांधी पार्क में धरना दिया। उन्होंने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की और 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने की चेतावनी दी। कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने सरकार पर कमजोर होने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच में सत्ता से जुड़े लोगों की संलिप्तता की आशंका जताई।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपरलीक के मामले में कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है। कांग्रेस ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह के माध्यम से राज्यपाल को इस मांग के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा न होने की स्थिति में कांग्रेस ने तीन अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच कर मुख्यमंत्री का घेराव करने का एलान किया है।

कांग्रेस ने पेपरलीक प्रकरण में शुक्रवार को गांधी पार्क में धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि कि इस विषय पर कांग्रेस आरपार की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे के अनुसार सख्त नकल विरोधी कानून होने के बावजूद यूकेएसएसएससी का पेपर लीक हो गया।

ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि पूरी सरकार ही वीक हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होती है तो फिर निश्चित रूप से इसमें सत्ता से जुड़े व्यक्तियों की संलिप्तता पाई जा सकती है।

धरने के संयोजक व प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्याकांत धस्माना ने कहा कि जिस मामले का समाधान सरकार के पास नहीं होता वह उसका सांप्रदायीकरण कर देती है। पहले लैंड जिहाद, फिर लव जिहाद और अब नकल जिहाद का नाम देना यह साबित करता है कि भाजपा इस शब्द का इस्तेमाल कर आंदोलन को सांप्रदायिक आधार पर तोडऩा चाहती है।