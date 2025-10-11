UKSSSC Paper Leak मामले में बड़ा फैसला, समूह 'ग' की स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव डा शिव कुमार बरनवाल ने कहा कि एकल पीठ ने परीक्षा रद्द करने की संस्तुति की हैं। जिसे अनुमोदित कर मुख्यमंत्री ने आयोग को भेजा हैं। आयोग की बैठक अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया की अध्यक्षता में चल रही है। कुछ देर बात अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धामी ने कहा समूह ग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की पहली मांग परीक्षा की सीबीआइ जांच का सरकार ने आदेश दे दिए हैं। उनकी दूसरी मांग थी कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस मांग के लिए एक सदस्य आयोग का गठन किया गया।