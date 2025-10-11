Language
    UKSSSC Paper Leak मामले में बड़ा फैसला, समूह 'ग' की स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द

    By Ashok KumarEdited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:33 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धामी। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव डा शिव कुमार बरनवाल ने कहा कि एकल पीठ ने परीक्षा रद्द करने की संस्तुति की हैं। जिसे अनुमोदित कर मुख्यमंत्री ने आयोग को भेजा हैं। आयोग की बैठक अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया की अध्यक्षता में चल रही  है।  कुछ देर बात अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

    इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धामी ने कहा समूह ग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की पहली मांग परीक्षा की सीबीआइ जांच का सरकार ने आदेश दे दिए हैं। उनकी दूसरी मांग थी कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस मांग के लिए एक सदस्य आयोग का गठन किया गया।

    न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। परीक्षा रद्द करना का निर्णय आयोग को लेना है, निर्णय लेने में अभ्यर्थियों की मांग का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।