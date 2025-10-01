Language
    UKSSSC Paper Leak Case: परीक्षाओं में नहीं होगा कोई बदलाव, केंद्रों पर सीधी नजर रखेगा आयोग

    By Ashok Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और लैंडलाइन फोन की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। बिना बायोमीट्रिक के प्रवेश करने वालों को प्रतिबंधित किया जाएगा और क्लॉक रूम की सुविधा नहीं होगी। 5 और 12 अक्टूबर को परीक्षाएं होंगी।

    क्लॉक रूम की सुविधा नहीं होगी। Concept Photo

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। नयी व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा लगेगा, जो आयोग मुख्यालय से जुड़ा होगा। इसके माध्यम से आयोग के अधिकारी परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर सीधी नजर रखेंगे। आयोग के दो सीसीटीवी कैमरे परीक्षा केंद्र पर स्थापित करने की पूर्ववत रहेगी।

    प्रत्येक परीक्षा केंद्र में जैमर लगने के कारण मोबाइल सेवा ठप रहती है। इसे देखते हुए, किसी भी त्वरित सूचना के आधान-प्रदान के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक हाटलाइन लैंडलाइन फोन की व्यवस्था की जा रही है ताकि परीक्षा केंद्र का कंट्रोल रूम सीधे आयोग के कंट्रोल रूम से संपर्क कर सके। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की अध्यक्षता में आयोग की बोर्ड बैठक में परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा प्रबंधों पर गहनता से चर्चा की गई।

    बायोमीट्रिक के बगैर परीक्षा से प्रतिबंधित 

    बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा के दौरान प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। परीक्षार्थियों को 11 बजे से प्रारंभ होने वाली परीक्षा से दो घंटे पहले साढ़े आठ बजे अनिवार्य रूप से परीक्षा केंद्र पहुंचना हाेगा। साढ़े 10 बजे के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में आयोग के दो अन्य सदस्य एसएस रौतेला एवं प्रताप शाह के सुझावों को भी शामिल किया गया। निर्णय लिया गया कि परीक्षा केंद्रों में जो परीक्षार्थी बिना बायोमीट्रिक के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करता पाया गया तो उसे आयोग की परीक्षा से प्रतिबंधित (डिबार) कर दिया जाएगा।

    परीक्षा केंद्र में नहीं होगा क्लाक रूम

    आयोग की बैठक में निर्णय लिया गया कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की ओर से अपने साथ लाए गए सामान को रखने के लिए क्लाक रूम (अमानती कक्ष) की सुविधा नहीं होगी। अभ्यर्थी को साथ लाए गए सामान को परीक्षा केंद्र के बाहर स्वयं ही रखने की व्यवस्था करनी होगी।

    पांच अक्टूबर को 26 केंद्रों में होगी भर्ती परीक्षा

    आयोग के पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार पांच अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक वर्ग-दो/ सहायक विकास अधिकारी (सहकारी) के 45 पदों के लिए लिखित परीक्षा देहरादून और हल्द्वानी के 26 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। 12 अक्टूबर को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-एक (रसायन विज्ञान) व प्राविधिक सहायक वर्ग-एक (अभियंत्रण शाखा) के 10 पदों के लिए देहरादून के एक केंद्र में परीक्षा होगी।

    दिव्यांग अभ्यर्थी को मिलेगा श्रुतलेखक

    आयोग दिव्यांगता श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी।

    ‘आयोग की आगे होने वाली भर्ती परीक्षाओं में शुचिता एवं पारदर्शिता के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जिला स्तरीय शीर्ष अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। केंद्र पर कड़ी सुरक्षा, हाइटेक जैमर, शत प्रतिशत बायोमीट्रिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।’ - जीएस मर्ताेलिया, अध्यक्ष यूकेएसएसएससी