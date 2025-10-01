UKSSSC ने स्नातक स्तरीय परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाए कदम, सभी केंद्रों में होगा 5जी जैमर

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की 21 सितंबर, 2025 को स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में शुचिता और गोपनीयता को लेकर उठे सवालों के जवाब में आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है।

आयोग ने बताया कि प्रदेश के सभी 445 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा से पूर्व ही 5जी तकनीक पर आधारित जैमर स्थापित कर दिए गए थे, जिनकी प्रभावशीलता 10 से 15 मीटर की दूरी तक है।