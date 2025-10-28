UKSSSC के अध्यक्ष से एलटी अभ्यर्थियों ने की मुलाकात, जल्द रिजल्ट जारी करने की उठाई मांग
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के अध्यक्ष से एलटी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मुलाकात कर जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को जल्द रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया और कहा कि आयोग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती के शेष परिणाम जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को एलटी अभ्यर्थियों ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल की अगुआई में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के अध्यक्ष से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग ने अब तक 192 सुपरन्यूमेरी रिक्तियों के परिणाम घोषित नहीं किए हैं।
अभ्यर्थी सविता लखेड़ा ने बताया कि पिछले परिणाम में 1371 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी। बाद में कुछ अभ्यर्थियों ने न्यायालय में दो प्रश्नों के उत्तर गलत होने की बात उठाई थी। दोनों प्रश्नों के उत्तर गलत पाए गए, जिसके बाद बोनस अंक देकर नई मेरिट सूची बनाने की बात कही गई।
आयोग का कहना था कि पहले से चयनित 1371 अभ्यर्थियों की स्थिति में बदलाव नहीं होगा, लेकिन सुपरन्यूमेरी रिक्तियों पर नियुक्ति दी जा सकती है। पर इसका परिणाम जारी नहीं किया जा रहा। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने इस मामले में डबल बेंच में जाने की बात कही है।
इस दौरान ऊषा, मनोरमा, प्रतिभा, सुरेश सिंह, सुधम, अमीन सिंह, सत्ये सिंह, शीतल चौहान, बनिता जोशी, सोहन भट्ट, पाकेश कुमार, मनीषा, रेखा राणा आदि अभ्यर्थी उपस्थित रहे।
