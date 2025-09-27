Language
    UKSSSC Paper Leak: सीबीआइ जांच व पेपर निरस्त की मांग पर अड़ा बेरोजगार संघ, दिल्ली के पत्रकार के साथ मारपीट

    By Soban singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:17 PM (IST)

    उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बेरोजगार संघ का प्रदर्शन जारी है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने युवाओं को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे सीबीआई जांच की मांग पर अड़े रहे। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। दिल्ली से आए एक पत्रकार के साथ मारपीट की गई है जिसके संबंध में मामला दर्ज किया गया है।

    युवाओं को समझाने पहुंचे डीएम और एसएसपी, नहीं माने। फाइल

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त करने व पेपर लीक की सीबीआइ मांग पर अड़े बेरोजगार संघ का धरना प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा।

    परेड ग्राउंड के बाहर चल रहा बेरोजगार संघ का प्रदर्शन लगातार बड़ा रूप ले रहा है। शुक्रवार को संघ से जुड़े युवाओं को समझाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह धरना स्थल पहुंचे, लेकिन युवा नहीं माने और प्रकरण की सीबीआइ जांच की मांग पर अड़े रहे।

    इस दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि वह भी सामान्य परिवार से निकलकर आए हैं, ऐसे में युवाओं की संवेदनाओं को समझते हैं। जहां तक पेपर आउट होने का मामला है तो इस पूरे मामले की एसआइटी विवेचना कर रही है।

    एक माह में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, जोकि मीडिया के समक्ष रखी जाएगी। यदि युवाओं को इस रिपोर्ट पर कोई संदेह होता है या वह रिपोर्ट से नाखुश होते हैं तो युवा अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाई जा सकती है।

    युवाओं की जो भी मांग है वह सरकार के समक्ष रख दी गई है। यदि जांच रिपोर्ट पर युवाओं को संदेह होगा तो तभी सीबीआइ जांच करवाई जा सकेगी। सीबीआइ जांच के लिए राज्य की एजेंसी की जांच रिपोर्ट भी जरूरी है।

    वहीं युवाओं की ओर से सर्वोच्च न्यायालय से हाकम सिंह को जमानत मिलने के सवाल पर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि छोटे से बड़े अपराध तक जमानत देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिकारियों की बात पूरी नहीं हुई थी कि युवा सीबीआइ जांच के नारे लगाने लगे, जिसके बाद जिलाधिकारी व एसएसपी वहां से चले गए।

    रीजनल पार्टी ने की भर्ती घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग

    राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगार आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए सरकार से भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करने की मांग की है । राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि छात्रों को राजनीति का शिकार होने से बचाना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि बेरोजगार आंदोलन की विश्वसनीयता को भंग होने से बचाना भी सबसे बड़ी चुनौती है। आरोप लगाया कि सरकार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना सकती है, लेकिन बेरोजगारों को अपनी एक सूत्रीय मांग पर डटे रहना चाहिए और राजनीतिक व्यक्तियों को इससे दूर रखना चाहिए।

    कहा कि यदि सरकार जबरन आंदोलन का दमन करने की कोशिश करेगी तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय डोभाल, प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईष्टवाल, प्रचार सचिव विनोद कोठियाल, सुरेंद्र सिंह चौहान, नवीन पंत, रजनी कुकरेती, शांति चौहान, कार्यालय प्रभारी सुभाष नौटियाल भी मौजूद रहे।

    कवरेज करने आए दिल्ली के पत्रकार के साथ मारपीट

    बेरोजगार संघ के धरना-प्रदर्शन को कवर करने दिल्ली से आए न्यूज चैनल के पत्रकार व कैमरामैन से कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। इस मामले में डालनवाला कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को दी तहरीर में सुमित तिवारी निवासी नोएडा सेक्टर-10, थाना सेक्टर 20 नोएडा ने बताया कि वह न्यू चैनल में रिपोर्टर है।

    25 सितंबर को वह देहरादून में बेरोजगार संघ की ओर से किए जा रहे धरना-प्रदर्शन को कवर करने आया था। इस दौरान उनका कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय भी साथ थे। सवाल पूछने पर संगठन व धरने पर मौजूद युवकों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई तथा देख लेने की धमकी दी। इसके बाद मारने और गाड़ी तोड़ने जान से मारने की धमकी दी।

    वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया। प्रभारी निरीक्षक डालनवाला कोतवाली मनोज मैनवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।